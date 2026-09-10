Journées Nationales des Artistes – Rencontres à l’Atelier Mosaïque d’Elisabeth 4 rue du Colombier Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Journées Nationales des Artistes – Rencontres à l’Atelier Mosaïque d’Elisabeth

4 rue du Colombier 4 Rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Pour les Journées Nationales des Artistes, j’ai le plaisir de vous recevoir dans mon atelier avec Zhun Journet, la calligraphie chinoise s’invite au milieu des tesselles de mosaïque.

Une occasion de participer à de mini-ateliers mosaïque et calligraphie d’une heure (participation 5 €).

En Chine, la calligraphie est bien plus qu’un art de l’écriture : elle est souffle, mouvement, présence. Chaque trait naît d’une respiration profonde, d’un esprit concentré, d’un corps ancré dans l’instant. Le geste devient méditation, et l’encre, poésie. Peu à peu s’installe une harmonie subtile entre le corps et l’esprit, un espace de calme où peut éclore la paix intérieure.

Art millénaire transmis de génération en génération, la calligraphie est à l’origine de la peinture chinoise et demeure une source d’inspiration pour les artistes d’aujourd’hui. Dans la spontanéité d’un trait, à la fois maîtrisé et libre, se révèle la danse du yin et du yang, l’équilibre vibrant entre le vide et le plein, l’ombre et la lumière.

À travers ces signes nés il y a des milliers d’années, toujours vivants sous nos yeux, nous entrons en résonance avec l’une des plus anciennes civilisations du monde, dont chaque caractère porte la mémoire, la sagesse et le souffle du temps.

Couleurs, matières, savoir-faire : la mosaïque contemporaine se nourrit d’une technique antique et s’ouvre à d’autres horizons plus libres, aux rythmes variées.

Chaque tesselle est découpée à la main pour former une mosaïque qui nous raconte une histoire et nous transmets une émotion. .

4 rue du Colombier 4 Rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45 elisabeth.mosaique@gmail.com

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English : Journées Nationales des Artistes – Rencontres à l’Atelier Mosaïque d’Elisabeth

L’événement Journées Nationales des Artistes – Rencontres à l’Atelier Mosaïque d’Elisabeth Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I