Journées Nationales des Artistes Rencontrez la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson ! Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Journées Nationales des Artistes Rencontrez la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson ! Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes Rencontrez la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson !

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

Date(s) :

2025-09-13

A l’occasion des Journées Nationales des Artistes, l’Office de tourisme de Chamonix Mont-Blanc accueille la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson.

.

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 isabelle.jamson@gmail.com

English :

On the occasion of the Journées Nationales des Artistes, the Chamonix Mont-Blanc Tourist Office welcomes sculptor and draughtswoman Isabelle Jamson.

German :

Anlässlich der Nationalen Künstlertage empfängt das Fremdenverkehrsamt von Chamonix Mont-Blanc die Bildhauerin und Zeichnerin Isabelle Jamson.

Italiano :

In occasione delle Journées Nationales des Artistes, l’Ufficio del Turismo di Chamonix Mont-Blanc accoglie la scultrice e disegnatrice Isabelle Jamson.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Nacionales de los Artistas, la Oficina de Turismo de Chamonix Mont-Blanc recibe a la escultora y dibujante Isabelle Jamson.

L’événement Journées Nationales des Artistes Rencontrez la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson ! Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc