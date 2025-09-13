Journées Nationales des Artistes Rencontrez la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson ! Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Journées Nationales des Artistes Rencontrez la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson !
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
2025-09-13
A l’occasion des Journées Nationales des Artistes, l’Office de tourisme de Chamonix Mont-Blanc accueille la sculptrice et dessinatrice Isabelle Jamson.
Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 isabelle.jamson@gmail.com
English :
On the occasion of the Journées Nationales des Artistes, the Chamonix Mont-Blanc Tourist Office welcomes sculptor and draughtswoman Isabelle Jamson.
German :
Anlässlich der Nationalen Künstlertage empfängt das Fremdenverkehrsamt von Chamonix Mont-Blanc die Bildhauerin und Zeichnerin Isabelle Jamson.
Italiano :
In occasione delle Journées Nationales des Artistes, l’Ufficio del Turismo di Chamonix Mont-Blanc accoglie la scultrice e disegnatrice Isabelle Jamson.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Nacionales de los Artistas, la Oficina de Turismo de Chamonix Mont-Blanc recibe a la escultora y dibujante Isabelle Jamson.
