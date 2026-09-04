Journées Nationales des Artistes Atelier Céramique – Sculpture Saint-André-le-Désert

Informations pratiques

Saint-André-le-Désert

Journées Nationales des Artistes

Atelier Céramique – Sculpture 9 Chemin de Mazilly Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de la 2ème Edition des « JOURNEES NATIONALES des ARTISTES », ouverture de nos salles d’exposition, visite et dialogue avec les visiteurs

Retrouvez la carte interactive qui couvre toute la France et retrouvez les ateliers d’artistes ouverts à cette occasion.

Organisées par LA MAISON des ARTISTES

Parrainées par le Ministère de la Culture .

Atelier Céramique – Sculpture 9 Chemin de Mazilly Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées Nationales des Artistes

L’événement Journées Nationales des Artistes Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)