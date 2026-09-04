Journées Nationales des Artistes Atelier Céramique – Sculpture Saint-André-le-Désert
samedi 3 octobre 2026 · Atelier Céramique - Sculpture · Saint-André-le-Désert
Informations pratiques
Saint-André-le-Désert
Journées Nationales des Artistes
Atelier Céramique – Sculpture 9 Chemin de Mazilly Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de la 2ème Edition des « JOURNEES NATIONALES des ARTISTES », ouverture de nos salles d’exposition, visite et dialogue avec les visiteurs
Retrouvez la carte interactive qui couvre toute la France et retrouvez les ateliers d’artistes ouverts à cette occasion.
Organisées par LA MAISON des ARTISTES
Parrainées par le Ministère de la Culture .
Atelier Céramique – Sculpture 9 Chemin de Mazilly Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Nationales des Artistes
L’événement Journées Nationales des Artistes Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)