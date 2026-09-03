Journées Nationales des Artistes Saint-Céneri-le-Gérei

Informations pratiques

Saint-Céneri-le-Gérei

Journées Nationales des Artistes

Le Cormier Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 09:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Amélie Romet ouvre les portes de son atelier à Saint-Céneri- le- Gérei, pour les Journées Nationales des Artistes.

Les 2, 3 et 4 Octobre

A l’occasion des Journées Nationales des Artistes, Amélie Romet, artiste peintre installée au lieu-dit « Le Cormier » à Saint-Céneri-le-Gerei, invite le public à découvrir son univers artistique lors d’une ouverture exceptionnelle de son atelier les 2, 3 et 4 octobre, de 9h à 19h.

Une présentation de dessin à l’encre par une consoeur artiste sera faite.

Passionnée par la couleur, le choix des compositions et des techniques, Amélie Romet peint depuis plus de vingt ans, tantôt à l’huile, tantôt à l’acrylique, parfois en ajoutant des feuilles d’or.

Elle réalise aussi des pièces en terre cuite.

Une occasion unique de rencontrer l’artiste, d’échanger sur son processus créatif et, pour les mateurs d’acquérir une œuvre originale.

Au programme

Visite de l’atelier et découverte des œuvres exposées

Echange avec l’artiste autour de sa démarche artistique

Possibilité d’achat d’œuvres

Informations pratiques

Lieu : 1, Le cormier 61250 Saint Céneri le gerei

Dates et horaires : 2, 3 et 4 Octobre de 9h à 19h

Gratuit

Contact : 06 06 63 85 84

amelieromet@gmail.com

A propos d’Amélie Romet

Amélie Romet est une artiste peintre contemporaine française, née en 1960 en Normandie, dans le pays d’Auge.

Elle est aujourd’hui reconnue pour ses peintures à l’acrylique et à l’huile, souvent rehaussées de feuille d’or, qui jouent avec la lumière et les couleurs pures. Amélie Romet a participé à de nombreuses expositions depuis plus de vingt ans et a ouvert son propre atelier-galerie à Saint-Céneri-le-Gerei, en Basse-Normandie. Son travail se distingue par la diversité des sujets et des traitements, cherchant toujours à capturer l’émerveillement et à représenter la cohabitation des cultures et des êtres dans un monde en mouvement.

Membre de la fondation Taylor, elle est également engagée dans la promotion de son art à travers sa galerie, où elle accueille le public toute l’année. .

Le Cormier Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 6 06 63 85 84 amelieromet@gmail.com

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English : Journées Nationales des Artistes

L’événement Journées Nationales des Artistes Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON