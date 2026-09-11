Informations pratiques

Saint-Jeures

Journées Nationales des Artistes

Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

EXPOSITIONS À SAINT-JEURES

JC Moulin, Peinture. Grange Boué-Rault, Montée de l’Eglise.

Thierry Chouvenc, Sculpture bois/pierre. Salle d’exposition Médiathèque, 3 Rue du Sabotier.

Gaëlle Michel, Peinture, dessin. Le Silords, 1075 Chemin de Combe Martin

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Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@tectence.fr

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English :

EXHIBITIONS IN SAINT-JEURES

JC Moulin, Painting. Grange Bou-Rault, Montée de l’Église.

Thierry Chouvenc, Wood and Stone Sculpture. M%E9diath%E8que Exhibition Hall, 3 Rue du Sabotier.

Ga%EBlle Michel, Painting, Drawing. Le Silords, 1075 Chemin de Combe Martin

L’événement Journées Nationales des Artistes Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon