Journées Nationales des Artistes Saint-Jeures
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Journées Nationales des Artistes
Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
EXPOSITIONS À SAINT-JEURES
JC Moulin, Peinture. Grange Boué-Rault, Montée de l’Eglise.
Thierry Chouvenc, Sculpture bois/pierre. Salle d’exposition Médiathèque, 3 Rue du Sabotier.
Gaëlle Michel, Peinture, dessin. Le Silords, 1075 Chemin de Combe Martin
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Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@tectence.fr
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English :
EXHIBITIONS IN SAINT-JEURES
JC Moulin, Painting. Grange Bou-Rault, Montée de l’Église.
Thierry Chouvenc, Wood and Stone Sculpture. M%E9diath%E8que Exhibition Hall, 3 Rue du Sabotier.
Ga%EBlle Michel, Painting, Drawing. Le Silords, 1075 Chemin de Combe Martin
L’événement Journées Nationales des Artistes Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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