Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts Bach samedi 13 septembre 2025.

Bach Lot

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Pour la première édition des Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts organise les 13 et 14 septembre une exposition d’artistes, créateurs et écrivains. Elle se tiendra dans la salle polyvalente de Bach (entre Lalbenque et Limogne) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 89 73 73 82

English :

For the first edition of the Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts is organizing an exhibition of artists, creators and writers on September 13 and 14

German :

Für die erste Ausgabe der Nationalen Künstlertage organisiert Villages des Arts am 13. und 14. September eine Ausstellung von Künstlern, Kreativen und Schriftstellern

Italiano :

Per la prima edizione delle Giornate Nazionali degli Artisti, Villages des Arts organizza una mostra di artisti, designer e scrittori il 13 e 14 settembre

Espanol :

Para la primera edición de las Jornadas Nacionales de Artistas, Villages des Arts organiza los días 13 y 14 de septiembre una exposición de artistas, diseñadores y escritores

