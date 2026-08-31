Informations pratiques

Bach

Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts

Bach Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Pour les Journées Nationales des Artistes, l'association Villages des Arts organise les 3 et 4 octobre une exposition d'artistes et créateurs

Pour les Journées Nationales des Artistes, l'association Villages des Arts organise les 3 et 4 octobre une exposition d'artistes et créateurs. Elle se tiendra dans la salle polyvalente de Bach de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Venez nombreux(ses) découvrir les œuvres de nos artistes et assister à des démonstrations et autres activités proposées.

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Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 89 73 73 82 villagesdesarts@gmail.com

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English :

For National Artists’ Days, the Villages des Arts association is organizing an exhibition featuring artists and creators on October 3 and 4

L’événement Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts Bach a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot