Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts Bach
samedi 3 octobre 2026 · Bach
Informations pratiques
Bach
Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts
Bach Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Pour les Journées Nationales des Artistes, l'association Villages des Arts organise les 3 et 4 octobre une exposition d'artistes et créateurs
Pour les Journées Nationales des Artistes, l'association Villages des Arts organise les 3 et 4 octobre une exposition d'artistes et créateurs. Elle se tiendra dans la salle polyvalente de Bach de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Venez nombreux(ses) découvrir les œuvres de nos artistes et assister à des démonstrations et autres activités proposées.
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Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 89 73 73 82 villagesdesarts@gmail.com
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English :
For National Artists’ Days, the Villages des Arts association is organizing an exhibition featuring artists and creators on October 3 and 4
L’événement Journées Nationales des Artistes, Villages des Arts Bach a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot