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Journées Nationales des Artistes Villaines-les-Rochers

vendredi 2 octobre 2026 · Villaines-les-Rochers

Journées Nationales des Artistes Villaines-les-Rochers

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
50 Rue de la Galandière
Ville
37190 Villaines-les-Rochers
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Villaines-les-Rochers

Journées Nationales des Artistes

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

Journées Nationales des Artistes
Visitez avec l’artiste en résidence permanente les ateliers M Hélène Métézeau – Centre d’Art autour de l’Osier
2, 3, 4 octobre 2026
Journées Nationales des Artistes
2, 3, 4 octobre 2026

Visite privée d’une heure avec l’artiste en résidence permanente. Les salles de la galerie sur la peinture au brin d’osier, la matériauthèque et les productions en collaborations avec les écoles d’Art appliqués, les classes scientifiques CM2, DNMade, design d’espace, mode…

Visite guidée et ateliers osier à 11h et à 15h, samedi et dimanche 3 et 4 octobre.

L’art à portée de main.   .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   mhelenemetezeau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Artists’ Days
Join the artist-in-residence for a tour of the M Hélène Métézeau workshops—Wicker Art Center
October 2, 3, 4, 2026

L’événement Journées Nationales des Artistes Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-09-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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