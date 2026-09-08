Journées Nationales des Artistes Villaines-les-Rochers
vendredi 2 octobre 2026 · Villaines-les-Rochers
Informations pratiques
Villaines-les-Rochers
Journées Nationales des Artistes
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Journées Nationales des Artistes
Visitez avec l’artiste en résidence permanente les ateliers M Hélène Métézeau – Centre d’Art autour de l’Osier
2, 3, 4 octobre 2026
Journées Nationales des Artistes
2, 3, 4 octobre 2026
Visite privée d’une heure avec l’artiste en résidence permanente. Les salles de la galerie sur la peinture au brin d’osier, la matériauthèque et les productions en collaborations avec les écoles d’Art appliqués, les classes scientifiques CM2, DNMade, design d’espace, mode…
Visite guidée et ateliers osier à 11h et à 15h, samedi et dimanche 3 et 4 octobre.
L’art à portée de main. .
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mhelenemetezeau@gmail.com
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English :
National Artists’ Days
Join the artist-in-residence for a tour of the M Hélène Métézeau workshops—Wicker Art Center
October 2, 3, 4, 2026
L’événement Journées Nationales des Artistes Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-09-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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