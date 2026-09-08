Informations pratiques

Villaines-les-Rochers

Journées Nationales des Artistes

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Journées Nationales des Artistes

Visitez avec l’artiste en résidence permanente les ateliers M Hélène Métézeau – Centre d’Art autour de l’Osier

2, 3, 4 octobre 2026

Journées Nationales des Artistes

2, 3, 4 octobre 2026

Visite privée d’une heure avec l’artiste en résidence permanente. Les salles de la galerie sur la peinture au brin d’osier, la matériauthèque et les productions en collaborations avec les écoles d’Art appliqués, les classes scientifiques CM2, DNMade, design d’espace, mode…

Visite guidée et ateliers osier à 11h et à 15h, samedi et dimanche 3 et 4 octobre.

L’art à portée de main. .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mhelenemetezeau@gmail.com

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English :

National Artists’ Days

Join the artist-in-residence for a tour of the M Hélène Métézeau workshops—Wicker Art Center

October 2, 3, 4, 2026

L’événement Journées Nationales des Artistes Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-09-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme