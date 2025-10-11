JOURNÉES NATIONALES DES ATELIERS D’ARTISTES D’ OCCITANIE ATELIER DE L’ILINX ELISE EID Plaissan
JOURNÉES NATIONALES DES ATELIERS D’ARTISTES D’ OCCITANIE ATELIER DE L’ILINX ELISE EID Plaissan samedi 11 octobre 2025.
Plaissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Découvrez les Journées des Ateliers d’Artistes d’ Occitanie, organisées par la Région Occitanie pour la 8ème année consécutive !
Plasticiens, sculpteurs, peintres, dessinateurs, vidéastes, photographes, graffeurs vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous dévoiler leur métier et leurs univers.
exposition-vente de peintures, dessins, collages…
Plaissan 34230 Hérault Occitanie ilinxatelier@gmail.com
English :
Discover the Journées des Ateliers d? Artistes d? Occitanie, organized by the Occitanie Region for the 8th consecutive year!
Plastic artists, sculptors, painters, draughtsmen, video artists, photographers and graffiti artists open the doors of their studios to reveal their craft and their world.
exhibition-sale of paintings, drawings, collages…
German :
Entdecken Sie die Tage der Künstlerateliers in Okzitanien, die von der Region Okzitanien bereits zum achten Mal in Folge organisiert werden!
Künstler, Bildhauer, Maler, Zeichner, Videokünstler, Fotografen und Graffiti-Künstler öffnen die Türen ihrer Ateliers, um Ihnen ihre Arbeit und ihre Welt zu zeigen.
verkaufsausstellung von Gemälden, Zeichnungen, Collagen…
Italiano :
Scoprite le Journées des Ateliers d? Artistes d? Occitanie, organizzate dalla Regione Occitania per l’8° anno consecutivo!
Artisti visivi, scultori, pittori, disegnatori, videoartisti, fotografi e graffitari apriranno le porte dei loro atelier per mostrarvi il loro lavoro e il loro mondo.
mostra-vendita di dipinti, disegni, collage…
Espanol :
Descubra las Journées des Ateliers d? Artistes d? Occitanie, organizadas por la Región de Occitanie por 8º año consecutivo
Artistas plásticos, escultores, pintores, dibujantes, videoartistas, fotógrafos y grafiteros le abrirán las puertas de sus talleres para mostrarle su obra y su mundo.
exposición-venta de pinturas, dibujos, collages…
