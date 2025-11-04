Journées Nationales des Prisons Yzeurespace Yzeure

Journées Nationales des Prisons

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

À l’occasion des Journées nationales des prisons, le Secours Catholique de l’Allier vous invite à une représentation théâtrale du Journal d’un fou. Une soirée pour réfléchir sur la liberté et l’enfermement.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org

English :

To mark the National Prison Days, Secours Catholique de l’Allier invites you to a theatrical performance of Journal d?un fou. An evening to reflect on freedom and confinement.

German :

Anlässlich der Nationalen Tage der Gefängnisse lädt die Secours Catholique de l’Allier Sie zu einer Theateraufführung von Le Journal d’un fou ein. Ein Abend zum Nachdenken über Freiheit und Eingesperrtsein.

Italiano :

In occasione delle Giornate nazionali del carcere, il Secours Catholique de l’Allier vi invita alla rappresentazione teatrale di Journal d’un fou (Diario di un pazzo). Una serata per riflettere sulla libertà e sulla reclusione.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Nacionales de la Prisión, el Secours Catholique de l’Allier le invita a una representación teatral de Journal d’un fou (Diario de un loco). Una velada para reflexionar sobre la libertad y el encierro.

