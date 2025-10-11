Journées Nationales du Carillon Cholet
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11 2025-10-12
A l’occasion des journées nationales du carillon les 11 et 12 octobre, l’Association des Amis du Carillon de Cholet (ADACC) vous propose de découvrir l’église du Sacré Coeur de Cholet. .
Sacré Coeur Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire carillon.cholet@gmail.com
L’événement Journées Nationales du Carillon Cholet a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Choletais