Journées Nationales du Livre et du Vin Saumur

Journées Nationales du Livre et du Vin Saumur samedi 11 avril 2026.

Journées Nationales du Livre et du Vin

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Depuis leur création en 1996, les Journées Nationales du Livre et du Vin s’attachent à la célébration d’une triple alliance, celle de la littérature, du vin et de l’amitié.

En effet, depuis leur origine en 1996, s’est tissée, autour de figures aussi variées et illustres que Jean-Claude Brialy, Jim Harrison, Alain Robbe-Grillet, Régine Deforges, Claude Chabrol, Yann Queffélec, Jean-Pierre Mocky et beaucoup d’autres, une toile dont la matière première est l’amitié, au-delà même des échanges féconds que permet le mariage si légitime des lettres et du vin.

Sur une terre bénie par les rois, baignée par la Loire et louée en premier lieu par l’enfant du pays et le chantre de cette union sacrée, François Rabelais, avant ceux qui le suivirent, Ronsard, Balzac, Dumas, Flaubert, Green, Morand, Gracq, Genet, tous adorateurs de la région élue. À chaque printemps, c’est un savoir hédoniste et une magie de l’ivresse tempérée que l’on dispense à Saumur.

Rendez-vous les 11 et 12 avril 2026 pour célébrer un 30ème anniversaire exceptionnel sous le signe de l’humour. Amoureux des mots et des bons crûs, réservez votre week-end avec au programme de ces 2 jours rencontres et dédicaces avec les auteurs de l’actualité, dégustations d’une sélection de vins d’exception, cafés littéraires et tables rondes, balades sur La Loire et impromptus musicaux.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 le samedi de 14h30 à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 02 08 livre.et.vin@npprod.fr

English :

Since their creation in 1996, the Journées Nationales du Livre et du Vin have been celebrating the triple alliance of literature, wine and friendship.

German :

Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 haben sich die Nationalen Tage des Buches und des Weins zum Ziel gesetzt, eine dreifache Allianz zu feiern: die der Literatur, des Weins und der Freundschaft.

Italiano :

Dalla loro creazione nel 1996, le Journées Nationales du Livre et du Vin celebrano una triplice alleanza: letteratura, vino e amicizia.

Espanol :

Desde su creación en 1996, las Journées Nationales du Livre et du Vin celebran una triple alianza: literatura, vino y amistad.

