Journées Nationales Tourisme et Handicap La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Journées Nationales Tourisme et Handicap La Bambouseraie en Cévennes Générargues vendredi 3 avril 2026.
Journées Nationales Tourisme et Handicap
La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:30:00
fin : 2026-04-04 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion des Journées Nationales Tourisme & Handicap, La Bambouseraie met à l’honneur l’accessibilité et l’inclusion au cœur du jardin.
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
To mark the Journées Nationales Tourisme & Handicap, La Bambouseraie celebrates accessibility and inclusion at the heart of the garden.
L’événement Journées Nationales Tourisme et Handicap Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme