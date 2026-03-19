Journées Nationales Tourisme et Handicap La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Journées Nationales Tourisme et Handicap

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 09:30:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion des Journées Nationales Tourisme & Handicap, La Bambouseraie met à l’honneur l’accessibilité et l’inclusion au cœur du jardin.

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

To mark the Journées Nationales Tourisme & Handicap, La Bambouseraie celebrates accessibility and inclusion at the heart of the garden.

L’événement Journées Nationales Tourisme et Handicap Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme