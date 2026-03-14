Journées Nationales Tourisme & Handicap Maison Natale de Marcel Pagnol Aubagne

Journées Nationales Tourisme & Handicap

Du 01/04 au 29/04/2026 le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Maison Natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre des Journées Nationales Tourisme et Handicap, nous invitons toutes les personnes en situation de handicap et leurs aidants à profiter de l’accessibilité de ces sites pour leur rendre visite.

Ces journées permettent au plus grand nombre de découvrir des lieux touristiques qui se sont investis pour rendre leur site accessible à tous.

Tous les mercredis du mois d’avril, le droit d’entrée à la Maison Natale de Marcel Pagnol est gratuit pour la personne en situation de handicap et un accompagnateur.

C’est dans cette maison du XIXe siècle, que Marcel Pagnol vit le jour le 28 février 1895. Ce lieu de 130m2 rend hommage à l’académicien. .

Maison Natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the National Tourism and Disability Days, we invite all disabled people and their carers to take advantage of the accessibility of these sites to visit them.

L’événement Journées Nationales Tourisme & Handicap Aubagne a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile