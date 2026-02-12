Journées nationales Tourisme & Handicap Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Journées nationales Tourisme & Handicap

Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le Musée de la lunette participe à nouveau aux Journées nationales Tourisme & Handicap , programmées les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026.

À cette occasion, l’entrée du musée est gratuite pour les visiteurs en situation de handicap et leur accompagnant (sur présentation d’un justificatif). Le musée propose également plusieurs temps de découverte adaptés

– Le samedi 18 avril à 14h30, une visite guidée des collections interprétée en langue des signes française (LSF) est ouverte à tous.

– Le dimanche 19 avril à 14h30, une visite sensible permet aux visiteurs malvoyants et aveugles de découvrir les collections grâce à l’audiodescription et à la manipulation d’objets.

– Les visiteurs rencontrant des difficultés de compréhension de la langue française peuvent également parcourir le musée en autonomie grâce au livret de visite Facile à lire et à comprendre (FALC). .

Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

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English :

L’événement Journées nationales Tourisme & Handicap Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE