Journées Nationales Tourisme & Handicap Gîte La Charmille Saint-Gaudent
Journées Nationales Tourisme & Handicap Gîte La Charmille Saint-Gaudent jeudi 23 avril 2026.
Journées Nationales Tourisme & Handicap
Gîte La Charmille 3 rue de la Mairie Saint-Gaudent Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Comme chaque année, au mois d’avril, l’Association Tourisme & Handicaps organise les Journées Nationales Tourisme & Handicap offrant la possibilité aux sites labellisés d’ouvrir leur porte au grand public. Cette année, le gîte La Charmille à Saint-Gaudent est ouvert à la visite. .
Gîte La Charmille 3 rue de la Mairie Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 10 33 contact@saint-gaudent.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Nationales Tourisme & Handicap
L’événement Journées Nationales Tourisme & Handicap Saint-Gaudent a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Saint-Gaudent (Vienne)
- Randonnée Saint-Gaudent 16 avril 2026
- Sentier du Cornac et du Cibiou Saint-Gaudent Vienne 1 mai 2026