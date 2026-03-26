Journées Nationales Tourisme & Handicap Gîte La Charmille Saint-Gaudent

Journées Nationales Tourisme & Handicap

Gîte La Charmille 3 rue de la Mairie Saint-Gaudent Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Comme chaque année, au mois d’avril, l’Association Tourisme & Handicaps organise les Journées Nationales Tourisme & Handicap offrant la possibilité aux sites labellisés d’ouvrir leur porte au grand public. Cette année, le gîte La Charmille à Saint-Gaudent est ouvert à la visite. .

Gîte La Charmille 3 rue de la Mairie Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 10 33 contact@saint-gaudent.fr

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English : Journées Nationales Tourisme & Handicap

L’événement Journées Nationales Tourisme & Handicap Saint-Gaudent a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou