Journées Nationales Tourisme & Handicaps Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Journées Nationales Tourisme & Handicaps Musée du Hiéron Paray-le-Monial samedi 11 avril 2026.
Journées Nationales Tourisme & Handicaps
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-25
Le musée du Hiéron s’associe aux Journées Nationales Tourisme & Handicaps et propose différents ateliers créatifs ou possibilité de réserver un atelier personnalisé au choix en dehors des vacances scolaires. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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