Journées Nationales Tourisme & Handicaps

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25

Le musée du Hiéron s’associe aux Journées Nationales Tourisme & Handicaps et propose différents ateliers créatifs ou possibilité de réserver un atelier personnalisé au choix en dehors des vacances scolaires. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Nationales Tourisme & Handicaps

L’événement Journées Nationales Tourisme & Handicaps Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-26 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I