Journées Nationales Tourisme & Handicaps Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Journées Nationales Tourisme & Handicaps Musée du Hiéron Paray-le-Monial samedi 11 avril 2026.

Journées Nationales Tourisme & Handicaps

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-25

Le musée du Hiéron s’associe aux Journées Nationales Tourisme & Handicaps et propose différents ateliers créatifs ou possibilité de réserver un atelier personnalisé au choix en dehors des vacances scolaires.   .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72  musee.hieron@paraylemonial.fr

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L’événement Journées Nationales Tourisme & Handicaps Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-26 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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