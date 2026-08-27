Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle. La Bastidelle Léojac

Informations pratiques

Léojac

Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle.

La Bastidelle 910, Chemin de la Côte de Cazals, Léojac Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Journées Nationales des Artistes organisé par la MDA (Maison des Artistes)

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La Bastidelle 910, Chemin de la Côte de Cazals, Léojac 82230 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 07 61 72 66 mila.alain@gmail.com

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English :

National Artists’ Days organized by the MDA (Maison des Artistes)

L’événement Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle. Léojac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Montauban