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AGENDA · Léojac

Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle. La Bastidelle Léojac

vendredi 2 octobre 2026 · La Bastidelle · Léojac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Bastidelle
Adresse
910, Chemin de la Côte de Cazals,
Ville
82230 Léojac
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Léojac

Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle.

La Bastidelle 910, Chemin de la Côte de Cazals, Léojac Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Journées Nationales des Artistes organisé par la MDA (Maison des Artistes)
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La Bastidelle 910, Chemin de la Côte de Cazals, Léojac 82230 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 07 61 72 66  mila.alain@gmail.com

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English :

National Artists’ Days organized by the MDA (Maison des Artistes)

L’événement Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle. Léojac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Montauban