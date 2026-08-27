Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle. La Bastidelle Léojac
vendredi 2 octobre 2026 · La Bastidelle · Léojac
Informations pratiques
Léojac
Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle.
La Bastidelle 910, Chemin de la Côte de Cazals, Léojac Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Journées Nationales des Artistes organisé par la MDA (Maison des Artistes)
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La Bastidelle 910, Chemin de la Côte de Cazals, Léojac 82230 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 07 61 72 66 mila.alain@gmail.com
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English :
National Artists’ Days organized by the MDA (Maison des Artistes)
L’événement Journées Nationalles des Artstes à La Bastidelle. Léojac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Montauban