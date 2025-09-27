Journées Occitanes Saint-Ferme

Les Amis de l’Abbaye de Saint-Ferme organisent deux journées occitanes dans le bourg de Saint-Ferme. Le samedi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30, retrouvez des animations avec Gric de Prat jeux divers, danses traditionnelles et contes. À 18 h 30 se tiendra un concert avec en avant-première le Collège de Pellegrue, suivi du spectacle musical du Gric de Prat “Se Canti”. Le dimanche, place au Salon du livre occitan, historique et régional, de 10 h à 18 h 30. De nombreux auteurs et autrices seront présents, ainsi que plusieurs éditeurs. Deux tables rondes rythmeront la journée à 14 h 30 sur l’enseignement de la langue occitane aujourd’hui et à 16 h sur la justice seigneuriale au XVIIIe siècle. Ces journées mêleront fête, musique, patrimoine et littérature pour valoriser la richesse de la culture occitane. Entre libre, concert payant. .

Le Bourg Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 77 04 73 chantal.blouin@orange.fr

