Informations pratiques

Saint-Ferme

Journées occitanes

Le Bourg Saint-Ferme Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous les 26 et 27 septembre à l’abbaye de Saint-Ferme pour un week-end qu’on vous promet inoubliable ! Un week-end riche en patrimoine, en musique et en littérature, au cœur de notre belle abbaye. .

Le Bourg Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 62 10 saint-ferme.mairie@wanadoo.fr

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English :

L’événement Journées occitanes Saint-Ferme a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de l’Entre-deux-Mers