Informations pratiques

Han-sur-Meuse

Journées Pagaie Nature

Han-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Journees pagaies nature organisées par le club de canoë-kayak de Saint-Mihiel. Venez faire une descente de la Meuse sauvage en canoë ! Un événement Meuse terre d’échappée par nature.

Le rendez-vous est fixé sur la commune de Brasseitte (55300), qui est le lieu d’arrivée, un mini-bus vous amènera au départ de la descente lorsque vous serez équipé de votre pagaie et gilet de flottaison. Prêts de bidons étanches possible sur place. Débutants acceptés, obligation de savoir nager.

Départ de la descente depuis Pont-sur-Meuse Arrivée à Brasseitte.

Parcours 8,5 km de pure nature et de détente (un peu + de 2 heures de descente).

Départs à 9h30/10h ou 13h30/14h.

Adulte 10 € (au lieu de 17 €)

Enfant (moins de 10 ans) 5 €

Le tarif comprend la location du kayak, la pagaie, le gilet de flottaison et la navette pour vous amener au départ de la descente.Tout public

5 .

Han-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 01 78 96 41 kayakclubsaintmihiel@gmail.com

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English :

Nature Paddle Days organized by the Saint-Mihiel Canoe-Kayak Club. Come paddle down the wild Meuse River in a canoe! An event that showcases the Meuse as a natural getaway.

The meeting point is in the town of Brasseitte (55300), which is also the finish line; and a minibus will take you to the starting point of the trip once you’ve been outfitted with your paddle and life jacket. Waterproof containers are available for rent on site. Beginners are welcome, but you must know how to swim.

The trip starts in Pont-sur-Meuse and ends in Brasseitte.

Route: 8.5 km of pure nature and relaxation (just over 2 hours of paddling).

Departures at 9:30 a.m./10:00 a.m. or 1:30 p.m./2:00 p.m.

Adult: 10 ? (instead of 17 ?)

Child (under 10): 5 ?

The price includes: kayak rental, paddle, life jacket, and the shuttle to take you to the starting point of the trip.

L’événement Journées Pagaie Nature Han-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE