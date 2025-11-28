Journées Particulières Place Salvador Allende Longwy
Gratuit
Plongez au cœur de l’artisanat d’exception.
Au programme
Christian LECLERCQ, Maître Céramiste & Meilleur Ouvrier de France, vous dévoilera l’âme de ses créations uniques.
Rachel EVA-SACRIPANTI, de l’Atelier des Éclats, partagera son expertise en restauration d’arts céramiques et verriers.
Une immersion rare dans des savoir-faire d’excellence, à découvrir sans modération.Tout public
Place Salvador Allende Boutique/Atelier Émaux d’Art de Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 71 46
English :
Dive into the heart of exceptional craftsmanship.
On the program:
Christian LECLERCQ, Master Ceramist & Meilleur Ouvrier de France, will reveal the soul of his unique creations.
Rachel EVA-SACRIPANTI, from Atelier des Éclats, will share her expertise in ceramic and glass art restoration.
A rare immersion in the skills of excellence, to be discovered without moderation.
German :
Tauchen Sie ein in das Herz des außergewöhnlichen Kunsthandwerks.
Auf dem Programm stehen:
Christian LECLERCQ, Meisterkeramiker und bester Handwerker Frankreichs, wird Ihnen die Seele seiner einzigartigen Kreationen offenbaren.
Rachel EVA-SACRIPANTI vom Atelier des Éclats teilt ihr Fachwissen über die Restaurierung von Keramik- und Glaskunst.
Ein seltener Einblick in die Kunstfertigkeiten der Spitzenklasse, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Italiano :
Immergetevi nel cuore dell’artigianato d’eccezione.
In programma:
Christian LECLERCQ, Maestro Ceramista e Meilleur Ouvrier de France, svelerà l’anima delle sue creazioni uniche.
Rachel EVA-SACRIPANTI, dell’Atelier des Éclats, condividerà la sua esperienza nel restauro dell’arte della ceramica e del vetro.
Un’occasione rara per immergersi nelle competenze dell’eccellenza.
Espanol :
Sumérjase en el corazón de una artesanía excepcional.
En el programa:
Christian LECLERCQ, Maestro Ceramista y Mejor Obrero de Francia, desvelará el alma de sus creaciones únicas.
Rachel EVA-SACRIPANTI, del Atelier des Éclats, compartirá su experiencia en la restauración de cerámica y vidrio.
Es una oportunidad única para sumergirse en las habilidades de la excelencia.
