JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY LE CUING Rue de l’Église Le Cuing
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Église · Le Cuing
Informations pratiques
Le Cuing
JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY LE CUING
Rue de l’Église EGLISE Le Cuing Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny
Église Saint-Pierre du Cuing
Entièrement décorée par Nicolaï Greschny en 1949, l’église Saint-Pierre du Cuing abrite un remarquable ensemble de fresques. Les scènes bibliques y côtoient des personnages et des paysages inspirés de la vie locale, dans un style mêlant tradition byzantine et modernité. .
Rue de l’Église EGLISE Le Cuing 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny
L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY LE CUING Le Cuing a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE