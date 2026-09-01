JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY LE CUING Rue de l’Église Le Cuing

Informations pratiques

Le Cuing

JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY LE CUING

Rue de l’Église EGLISE Le Cuing Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny

Église Saint-Pierre du Cuing

Entièrement décorée par Nicolaï Greschny en 1949, l’église Saint-Pierre du Cuing abrite un remarquable ensemble de fresques. Les scènes bibliques y côtoient des personnages et des paysages inspirés de la vie locale, dans un style mêlant tradition byzantine et modernité. .

Rue de l’Église EGLISE Le Cuing 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny

L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY LE CUING Le Cuing a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE