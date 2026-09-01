JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de la Chapelle · Ponlat-Taillebourg
Informations pratiques
Ponlat-Taillebourg
JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG
Chemin de la Chapelle CHAPELLE ST JEAN Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny
Chapelle Saint-Jean à Ponlat-Taillebourg
La chapelle Saint-Jean conserve de précieuses fresques romanes du XIe siècle, témoignage exceptionnel de la peinture médiévale en Comminges. À proximité, le baptistère de l’église Saint-Pancrace est orné de fresques de Nicolaï Greschny illustrant notamment la Création et le Baptême du Christ. .
Chemin de la Chapelle CHAPELLE ST JEAN Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny
L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-08-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE