JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg

Informations pratiques

Ponlat-Taillebourg

JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG

Chemin de la Chapelle CHAPELLE ST JEAN Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny

Chapelle Saint-Jean à Ponlat-Taillebourg

La chapelle Saint-Jean conserve de précieuses fresques romanes du XIe siècle, témoignage exceptionnel de la peinture médiévale en Comminges. À proximité, le baptistère de l’église Saint-Pancrace est orné de fresques de Nicolaï Greschny illustrant notamment la Création et le Baptême du Christ. .

Chemin de la Chapelle CHAPELLE ST JEAN Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny

L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-08-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE