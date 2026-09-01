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JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de la Chapelle · Ponlat-Taillebourg

JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Chemin de la Chapelle Ponlat-Taillebourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chemin de la Chapelle
Adresse
CHAPELLE ST JEAN
Ville
31210 Ponlat-Taillebourg
Département
Haute-Garonne
Tarif

Ponlat-Taillebourg

JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG

Chemin de la Chapelle CHAPELLE ST JEAN Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny
Chapelle Saint-Jean à Ponlat-Taillebourg
La chapelle Saint-Jean conserve de précieuses fresques romanes du XIe siècle, témoignage exceptionnel de la peinture médiévale en Comminges. À proximité, le baptistère de l’église Saint-Pancrace est orné de fresques de Nicolaï Greschny illustrant notamment la Création et le Baptême du Christ.   .

Chemin de la Chapelle CHAPELLE ST JEAN Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny

L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY PONLAT TAILLEBOURG Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-08-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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