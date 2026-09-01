JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY SAINT-PLANCARD Rue de l’Église Saint-Plancard

Informations pratiques

Saint-Plancard

JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY SAINT-PLANCARD

Rue de l’Église EGLISE SAINT-PLANCARD SAINT PANCRACE Saint-Plancard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny

La chapelle Saint-Jean-des-Vignes conserve de précieuses fresques romanes du XIe siècle, témoignage exceptionnel de la peinture médiévale en Comminges. À proximité, le baptistère de l’église Saint-Pancrace est orné de fresques de Nicolaï Greschny illustrant notamment la Création et le Baptême du Christ.

Sur les traces de Nicolaï Greschny, circuit découverte

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des œuvres de Nicolaï Greschny grâce à un circuit reliant plusieurs sites emblématiques du Comminges. Une belle occasion de parcourir le territoire, d’admirer des fresques monumentales d’inspiration byzantine et de découvrir le patrimoine architectural de chaque village.

À Miramont-de-Comminges, la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs constitue la première grande réalisation de Nicolaï Greschny en Comminges. Entièrement consacrée aux Sept Douleurs de la Vierge, elle conserve des fresques monumentales réalisées en 1949, parmi les ensembles les plus remarquables de l’artiste dans la région.

L’église Saint-Pierre du Cuing, entièrement décorée par Nicolaï Greschny en 1949, présente un remarquable ensemble de fresques. Les scènes bibliques y côtoient des personnages et des paysages inspirés de la vie locale, dans un style mêlant tradition byzantine et modernité.

Dans la chapelle Saint-Jean de Ponlat, le chœur peint par l’artiste retrace la vie de saint Jean-Baptiste au sein d’un décor aux influences byzantines, caractérisé par des couleurs lumineuses et une grande intensité spirituelle.

À Encausse-les-Thermes, le pavillon de la buvette thermale abrite de rares fresques profanes de Nicolaï Greschny, témoignage original de son talent en dehors de l’art religieux. Les fonts baptismaux de l’église sont également ornés par l’artiste. Une visite commentée sera proposée en fin de journée.

Ce circuit peut être parcouru librement tout au long de la journée. Profitez-en également pour découvrir les villages, leurs églises, leurs chapelles et la richesse du patrimoine historique et culturel du Comminges. .

Rue de l’Église EGLISE SAINT-PLANCARD SAINT PANCRACE Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny

L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY SAINT-PLANCARD Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE