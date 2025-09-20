Journées Patrimoine Visite au Château de Lavauguyon Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire

Ce château médiéval des XIIe et XVe siècles, aujourd’hui en ruines, est situé au cœur du village de Lavauguyon. Le château, construit sur une pente, domine la Tardoire dans un site remarquable. L’intérieur du château se composait de deux vastes corps de logis et d’une grande chapelle. Abandonné au XVIIIe siècle, il a été démantelé lors de la Révolution française de 1789. De l’extérieur, on peut voir les vestiges du donjon carré et les restes des courtines de l’enceinte principale flanquée de quatre tours d’angle et entourée de fossés assez bien conservés. Des visites guidées (en anglais si besoin) du château de Lavauguyon (XVe siècle), seront proposées tout l’après-midi.

Vous pourrez découvrir aussi les actions de l’association les amis de Lavauguyon pour la sauvegarde de ce remarquable patrimoine. .

Lavauguyon Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 04 05 chateau.lavauguyon87@gmail.com

