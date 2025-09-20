Journées patrimoniales au château de Fals Château de Fals Fals

Journées patrimoniales au château de Fals Château de Fals Fals samedi 20 septembre 2025.

Journées patrimoniales au château de Fals 20 et 21 septembre Château de Fals Lot-et-Garonne

Tarif : 2 € (adultes).



Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Fals accueillera petits et grands pour une journée festive et conviviale !

Au programme :

Tir à l’arc

Contes et histoires pour toute la famille

Jeux avec l’association Atout Jeux

Exposition de tracteurs anciens

Exposition d’objets en bois

Présentation des lieux et découverte du château

Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager en famille un moment entre patrimoine, savoir-faire et loisirs !

Château de Fals 95 place de la Mairie, 47220 Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Ce château du XVIIIe siècle a été construit sur les substructions d’un château médiéval dont il subsiste quelques vestiges dans le sous-sol de l’aile droite. La façade sur cour, très classique, s’orne d’un fronton triangulaire.

La porte d’entrée à encadrement mouluré est surmontée d’un blason. La façade sur les jardins présente, en son milieu, une avancée à trois pans. Le fronton épouse la forme du bâtiment. Deux pavillons font légère saillie sur cette façade, et saillie prononcée sur la cour. L’intérieur conserve des boiseries d’époque. Parking.

