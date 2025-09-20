Journées patrimoniales au château de La Brède Château de la Brède La Brède

Visites du château à un tarif réduit : 9 € / adulte, gratuit pour les moins de -15 ans. Réservation obligatoire pour les visites guidées du château. Accès parc et ancienne ferme gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Journées Européennes du Patrimoine au château de La Brède !

Visites libres du château, expositions, film sur l’histoire du domaine, maquette du site, ne manquez pas de suivre les Journées européennes du patrimoine au château de la Brède. Un véritable voyage dans le temps.

Exceptionnellement, ces journées offrent l’opportunité de visiter le château de La Brède en visite libre.

Horaires d’ouverture du domaine : 10h-18h30

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – visites guidées et visites libres

Le parc sera accessible gratuitement.

DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU

Les visites du château seront proposées à tarif réduit samedi et dimanche :

9 € / adulte

Gratuit pour les moins de -15 ans

Découvrez l’intimité des pièces de vie de l’écrivain et dans l’ancienne bibliothèque une présentation de manuscrits. Proposée avec la bibliothèque de Bordeaux sur le thème « Le monde de Montesquieu ».

Découvrez également l’exposition dédiée à Jacqueline de Chabannes, dernière propriétaire du château.

Le matin : Des visites guidées du château (10h30, 11h, 11h30, 12h)

L’après- midi : Des visites libres du château.

Choississez votre horaire d’accès aux visites libres du château : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30

Modalités : Réservations téléphoniques ou sur place en fonction des places disponibles. Le château n’est pas accessible aux PMR.

Visite libre de l’ancienne ferme :

Vous pourrez découvrir l’exposition dédiée à l’histoire du site et à l’oeuvre de Montesquieu (film, maquette, panneaux…).

La ferme est accessible aux PMR, la salle audio est dotée d’une boucle magnétique pour les personnes malentendantes, la maquette est tactile avec des légendes en braille. Seuls les chiens-guides sont autorisés sur le domaine.

Visites guidées de la ferme : gratuites

Samedi départ de la ferme à 16h30.

Dimanche départ de la ferme à 16h30.

Le billet château donne accès à la ferme.

Modalités : Sans réservation en fonction des places disponibles

Dimanche 21 septembre

Balades en Poney (sous réserve de météo favorable)

Proposées avec le Poney Club de la Voile de Saucats dès 11h le matin.

Livret jeu de piste pour les familles à l’intérieur et à l’extérieur du château.

Château de la Brède 65 Avenue du Château, 33650 La Brède, France La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Anaka