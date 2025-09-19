Journées patrimoniales au château de la Mothe Chandeniers Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Journées patrimoniales au château de la Mothe Chandeniers Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers vendredi 19 septembre 2025.

Journées patrimoniales au château de la Mothe Chandeniers 19 – 21 septembre Château de la Mothe-Chandeniers Vienne

Tarif unique : 5 €, gratuit : moins de 6 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir le château de la Mothe Chandeniers à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Au fil de votre visite libre, mettez vos connaissances à l’épreuve grâce à notre quizz tout le long du parcours, ou profitez d’une visite guidée le samedi et le dimanche à 15h00 pour en apprendre davantage sur l’histoire du lieu et ses secrets.

Château de la Mothe-Chandeniers 4 route de roiffé, 86120 Les Trois-Moutiers Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 62 37 24 35 https://mothe-chandeniers.com/fr/ https://twitter.com/LaMotheOff?s=20;https://www.facebook.com/MotheChandeniers/ Découvrir le château de la Mothe Chandeniers, c’est entrer dans un lieu hors du temps, qui dépasse le cadre du simple monument. Après son incendie en 1932, cette folie architecturale du XIXe siècle, s’est transformée en ruine vivante.

Laissé à l’abandon pendant 85 ans, l’édifice s’est imaginé une nouvelle vie en symbiose avec la nature. Ancienne gloire des grandes dames de la Belle Époque, la Mothe Chandeniers s’est abandonné à une végétation bienveillante.

Un mélange magique, anarchique et unique au monde où nature et architecture vivent désormais en parfaite harmonie.

Depuis avril 2018, sous l’impulsion de la start-up Dartagnans et de l’association Adopte un château, la Mothe Chandeniers appartient à la plus grande communauté jamais rassemblée pour sauver un château en danger. L’idée d’acheter collectivement des monuments pour les sortir de l’oubli et les sauver de la ruine est née.

Les campagnes de financement participatives lancées en octobre 2017 et décembre 2020, on fait le tour de la planète et séduit des dizaines de milliers de passionnés. Des femmes et des hommes originaires de 115 pays, de tous les âges et de toutes les cultures, sont aujourd’hui les nouveaux gardiens de la ruine romantique la plus célèbre du monde…

Une incroyable aventure humaine est née pour sauver un château, lui redonner un présent et surtout un futur. En train : gare SNCF de Saumur, avenue David d’Angers, 49400 Saumur. Situé à 30 min de la gare en voiture. En avion : aéroport de la ville de Tours : 40 rue de l’Aéroport, 37100 Tours. De Tours à Saumur en train (45 min) ou par l’autoroute A85 (1h) puis 30 min pour vous rendre à La Mothe Chandeniers, à Les Trois-Moutiers.

Venez découvrir ou redécouvrir le château de la Mothe Chandeniers à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

© Château de la Mothe Chandeniers