Journées pêche – Chepniers, 24 mai 2025 08:00, Chepniers.

Charente-Maritime

Journées pêche Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

droit de pêche valable 2 week ends ( les 9-10 et 16-17 mars)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 08:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

A l’étang de Robinson, lâcher de truites.

Possibilité de restauration

Inscription à partir de 6h30,début de pêche à 8h

1 canne par pêcheur

.

Etang de Robinson

Etang de Robinson

Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 35 35

English :

Trout release at Robinson pond.

Catering available

Registration from 6:30 am, fishing starts at 8 am

1 rod per angler

German :

Am Teich von Robinson werden Forellen ausgesetzt.

Möglichkeit, etwas zu essen und zu trinken

Anmeldung ab 6:30 Uhr,Beginn des Angelns um 8 Uhr

1 Rute pro Angler

Italiano :

Rilascio di trote al laghetto Robinson.

Ristorazione disponibile

Iscrizioni dalle 6.30, inizio pesca alle 8.00

1 canna per pescatore

Espanol :

Suelta de truchas en el estanque Robinson.

Catering disponible

Inscripción a partir de las 6.30h, la pesca comienza a las 8h

1 caña por pescador

