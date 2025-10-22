Journées Petits Fantômes à Fayolle Tocane-Saint-Apre

Journées Petits Fantômes à Fayolle Tocane-Saint-Apre mercredi 22 octobre 2025.

Journées Petits Fantômes à Fayolle

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Les mercredis (22/10) et 29/10) entre 10h et 18h (dernière entrée à 17h)

Sur réservation pour ceux qui souhaitent prendre part aux chasses aux bonbons

Entrée sur site incluant une visite libre offerte à 5€ pour tous les enfants et leurs accompagnants

Les vacances, c’est la fête des enfants !

Alors, pendant la Toussaint, venez passer une journée festive en famille au Château de Fayolle.

Des animations seront spécialement concoctées pour vos petits bouts de chou

-Un atelier de costume et de maquillage sera proposé gratuitement

-Des balades à poneys (5€ la balade)

-Une chasse aux bonbons à 16h (inscription fortement conseillée) .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

English : Journées Petits Fantômes à Fayolle

Wednesdays (22/10) and 29/10) between 10am and 6pm (last entry at 5pm)

Reservations required for trick-or-treaters

On-site admission including a free tour at 5? for all children and accompanying adults

The vacations are a children’s holiday!

German : Journées Petits Fantômes à Fayolle

Mittwochs (22.10.) und 29.10.) zwischen 10 und 18 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr)

Mit Voranmeldung für diejenigen, die an der Süßigkeitenjagd teilnehmen möchten

Der Eintritt vor Ort beinhaltet einen kostenlosen Rundgang für 5? für alle Kinder und ihre Begleitpersonen

Ferienzeit ist Kinderzeit!

Italiano :

Mercoledì (22/10) e 29/10) tra le 10.00 e le 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

Prenotazione obbligatoria per chi fa dolcetto o scherzetto

L’ingresso al sito comprende una visita gratuita per 5? per tutti i bambini e i loro accompagnatori

Le vacanze sono una vacanza per bambini!

Espanol : Journées Petits Fantômes à Fayolle

Miércoles (22/10) y 29/10) entre las 10h y las 18h (última entrada a las 17h)

Se requiere reserva previa para el truco o trato

La entrada al recinto incluye una visita gratuita de 5? para todos los niños y sus cuidadores

Las vacaciones son para los niños

