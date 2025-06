JOURNEES PLEINE NATURE 1er RDV Réquista 18 juillet 2025 07:00

Aveyron

JOURNEES PLEINE NATURE 1er RDV 2 Pl. Prosper Boissonnade, 12170 Requista, France Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

À la rencontre des fermes du Réquistanais !

Le concept ? Une visite guidée de ferme, un moment gourmand autour de produits locaux, et une animation culturelle pour clore la rencontre dans une ambiance conviviale.

– Dans la programmation Journées Pleine Nature l’office de Tourisme vous propose la projection du Film Documentaire en présence du réalisateur Denis Poracchia Mon père ce pêcheur.

-21h au cinéma de Réquista

Porté par la voix de la narratrice Audrey Dussutour, ce court métrage écrit par son frère Cyril Dussutour, vous raconte l’histoire de leur père, un passionné de nature et de pêche. Cet homme a légué un héritage culturel inestimable à ses enfants et ils souhaitent aujourd’hui vous le partager. Ce documentaire vous propose un voyage au gré des saisons dans le département de l’Aveyron entre le vallon de Marcillac et le plateau de l’Aubrac. Guidé par la musique, il vous invite à contempler des paysages à couper le souffle et à découvrir la faune et la flore.

Accessible à tous, petits et grands, ce film réalisé par deux amateurs passionnés, Cyril Dussutour et Denis Porrachia, vous offre un regard délicat et sensible sur l’environnement. Les messages que délivrent ce film sont essentiels vivre simplement, observer le monde qui nous entoure afin de mieux le comprendre et le respecter et partager notre savoir pour enrichir l’autre.

Participation libre .

2 Pl. Prosper Boissonnade, 12170 Requista, France

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 11 79 tourisme@requistanais.fr

English :

Meet the farms of the Réquistanais!

The concept? A guided tour of a farm, a gourmet meal featuring local produce, and a cultural event to round off the meeting in a convivial atmosphere.

German :

Auf Tuchfühlung mit den Bauernhöfen des Réquistanais!

Wie sieht das Konzept aus? Eine Führung durch einen Bauernhof, ein Gourmetmoment rund um lokale Produkte und eine kulturelle Animation, um das Treffen in einer geselligen Atmosphäre abzuschließen.

Italiano :

Vi presentiamo le fattorie del Réquistanais!

Il concetto? Una visita guidata a una fattoria, un pasto gourmet a base di prodotti locali e un evento culturale per concludere l’incontro in un’atmosfera conviviale.

Espanol :

¡Conozca las granjas de los Réquistanais!

¿El concepto? Una visita guiada a una granja, una comida gastronómica a base de productos locales y un acto cultural para completar el encuentro en un ambiente cordial.

L’événement JOURNEES PLEINE NATURE 1er RDV Réquista a été mis à jour le 2025-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)