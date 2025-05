JOURNÉES PORTES OUVERTE À L’AÉROCLUB DE PALAMINY-CAZÈRES LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI 2025 – AEROCLUB PAUL FERRE PALAMINY-CAZERES Palaminy, 17 mai 2025 10:00, Palaminy.

Haute-Garonne

JOURNÉES PORTES OUVERTE À L’AÉROCLUB DE PALAMINY-CAZÈRES LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI 2025 AEROCLUB PAUL FERRE PALAMINY-CAZERES 1370 Route de Martres-Tolosane Palaminy Haute-Garonne

Journées Portes Ouverte à l’aéroclub Paul Ferré Palaminy-Cazères du samedi 17 mai au dimanche 18 mai 2025 de 10h à 18h

Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des aéroclubs lancé par la Fédération Française Aéronautique 600 aéroclubs vous ouvrent leurs portes les 17 mai et 18 mai 2025, l’aéroclub Paul Ferré de Palaminy-Cazères est heureux de vous accueillir de 10h à 18h.

Nous partagerons notre passion pour l’aviation légère et de loisir avec le public et vous proposons

– Visite du hangar et du club-house,

– Présentation des appareils du club,

– Les formations de pilote d’avion et d’ULM,

– Théorie du vol et les bases du pilotage,

– Simulateur de vol sur PC.

Et bien sûr des vols découverte en avion et en ULM seront possibles ces deux jours pour voir la région et les Pyrénées depuis là-haut !

Il y aura également une petite exposition de voitures d’exception le dimanche.

Amenez votre pique-nique pour profiter du cadre champêtre et convivial de l’aérodrome.

Boissons et café au club-house. .

AEROCLUB PAUL FERRE PALAMINY-CAZERES 1370 Route de Martres-Tolosane

Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie aeroclubpalaminy@orange.fr

English :

Open House at the Paul Ferré Palaminy-Cazères flying club from Saturday May 17 to Sunday May 18, 2025 from 10am to 6pm

German :

Tage der offenen Tür im Aeroclub Paul Ferré Palaminy-Cazères von Samstag, dem 17. Mai bis Sonntag, dem 18. Mai 2025 von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

Giornate di porte aperte al Paul Ferré Palaminy-Cazères Flying Club da sabato 17 maggio a domenica 18 maggio 2025 dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Jornadas de puertas abiertas en el Club de Vuelo Paul Ferré Palaminy-Cazères del sábado 17 de mayo al domingo 18 de mayo de 2025 de 10.00 a 18.00 horas

