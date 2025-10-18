Journées Portes Ouvertes 2025 – Visite de l’agence d’architecture AW2 AW² – Agence internationale d’architecture et de design Paris

Journées Portes Ouvertes 2025 – Visite de l’agence d’architecture AW2 18 et 19 octobre AW² – Agence internationale d’architecture et de design Paris

Entrée et participation gratuite pour tous, sans inscription

Début : 2025-10-18T12:00 – 2025-10-18T17:00

Fin : 2025-10-19T12:00 – 2025-10-19T17:00

Située Place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, AW2 ouvre ses portes au public afin de faire découvrir l’agence et le métier d’architecte.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2025, un parcours de visite du bureau parisien est proposé, avec plusieurs activités de découvertes sur les projets de l’agence. Avec des projets dans 45 pays différents, AW2 architecture & interiors s’est construite une expérience forte et reconnue internationalement pour la conception de projets à forte valeur ajoutée.

AW² – Agence internationale d'architecture et de design 1 rue du Vieux Colombier 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France AW² est une agence internationale d'architecture et de design, basée à Paris.

Reda Amalou, diplômé de l’« University of East London », fonde l’agence en 1997. Stéphanie Ledoux, diplômée de l’École Spéciale d’Architecture à Paris, le rejoint en 2000 et devient associée en 2003. Les deux associés mènent l’agence depuis et sont personnellement impliqués dans la conception architecturale de chaque projet.

Avec des projets dans 40 pays différents, l’agence s’est construite une expérience reconnue internationalement pour la conception de projets à forte valeur ajoutée. L’hôtellerie de luxe et les intérieurs hauts de gamme constituent aujourd’hui une part importante de son activité. D’autres typologies de programmes sont également développées telles que lycées, bureaux, logements…

Le travail de l’agence a été maintes fois primé avec notamment un MIPIM Best Hotel Award pour le Six Senses Condao, un Build Architecture Award pour « Best International Architecture & Design Studio – Paris » ainsi que quatre nominations au Grand Prix AFEX de l’Architecture Française à L’Export avec le Six Senses Condao au Vietnam, le Lycée Français d’Amman en Jordanie, Àni Private Resort & Art Academy au Sri Lanka, et Kasiiya Papagayo éco-lodge au Costa Rica.

Un projet chez AW² commence toujours par un questionnement. Il s'agit de définir le contexte du projet, et de déterminer ses ambitions en concertation avec le maître d'ouvrage. Dès le début de notre travail, nous mettons en question les conditions et les ambitions du projet afin d'éviter les idées préconçues, et ainsi nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la direction à suivre et de l'objectif à atteindre.

Journée portes ouvertes

©Mikael Bénard