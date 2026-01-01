Journées portes ouvertes 2026 à l’ENSP Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) Arles

Journées portes ouvertes 2026 à l’ENSP

Du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026 de 11h à 18h. Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Nous avons le plaisir de vous annoncer les Journées portes ouvertes dédiées à la présentation des formations de l’ENSP.

Ce sera l’occasion de découvrir les enjeux et le contenu du Master et du Doctorat, ainsi que toutes les activités proposées à l’ENSP mais aussi de poser toutes vos questions.





Temps forts des JPO



→ 11h30 | Visite guidée



→ 14h30 à l’auditorium | Présentation du Master et du Doctorat



→ 16h00 | Visite guidée assurée par les étudiant·es



→ rencontre avec les équipes pour les formations professionnelles et les ateliers amateurs







Durant ce week-end, vous pourrez également découvrir



→ un accrochage proposé par les étudiant·es | galerie



→ des courts-métrages d’étudiant·es et jeunes diplômé·es | auditorium



→ les éditions de l’ENSP et de ses étudiant·es sont à découvrir | bibliothèque



→ visite libre des espaces: explorez les installations et discutez avec les étudiant·es et les enseignant·es pour une immersion totale dans leur quotidien







Nous vous invitons à nous rejoindre pour en savoir plus sur le programme et les perspectives offertes par les formations de l’ENSP.



Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous ! .

Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 33 33 communication@ensp-arles.fr

English :

We are pleased to announce our Open Days, dedicated to presenting the ENSP’s training courses.

