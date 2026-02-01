JOURNÉES PORTES OUVERTES 2026 EATP/EFIATP/CFCTP EATP Égletons
JOURNÉES PORTES OUVERTES 2026 EATP/EFIATP/CFCTP EATP Égletons samedi 7 février 2026.
EATP Avenue des Papes Limousins Égletons Corrèze
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-28
2026-02-07 2026-02-28
Rendez-vous incontournables, nos Journées Portes Ouvertes vous permettent de visiter nos écoles, de rencontrer nos formateurs et nos élèves.
Rappel il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer à ces JPO (horaires 8h30-17h30)
Accueil commun pour tous les établissements à l’EATP avec visite de l’EFIATP/CFCTP pour ceux qui le souhaitent .
EATP Avenue des Papes Limousins Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 01 71
