JOURNÉES PORTES OUVERTES 2026 EATP/EFIATP/CFCTP EATP Égletons

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2026 EATP/EFIATP/CFCTP

EATP Avenue des Papes Limousins Égletons Corrèze

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-28

Rendez-vous incontournables, nos Journées Portes Ouvertes vous permettent de visiter nos écoles, de rencontrer nos formateurs et nos élèves.

Rappel il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer à ces JPO (horaires 8h30-17h30)

Accueil commun pour tous les établissements à l’EATP avec visite de l’EFIATP/CFCTP pour ceux qui le souhaitent .

EATP Avenue des Papes Limousins Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 01 71

