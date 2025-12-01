Journées portes ouvertes à Broyes Broyes

Journées portes ouvertes à Broyes

Champagne Y. Jacopé Broyes Marne

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13

La Maison de Champagne Y. Jacopé situé à Broyes organise un week-end portes ouvertes le 13 et 14 décembre 2025 pour déguster Champagnes, Vins et produits artisanaux.Tout public

Restauration sur place.

Entrée gratuite et ouvert à tous ! .

Champagne Y. Jacopé Broyes 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 70 72

English : Journées portes ouvertes à Broyes

The Maison de Champagne Y. Jacopé in Broyes is organizing an open house weekend on December 13 and 14, 2025 to taste Champagnes, wines and artisanal products.

