Journées portes ouvertes à la Banque de France de NIORT Banque de France de NIORT Niort

Journées portes ouvertes à la Banque de France de NIORT Mercredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France de NIORT Deux-Sèvres

Entrée gratuite sur inscription

Début : 2025-09-17T09:00:00 – 2025-09-17T12:00:00

Fin : 2025-09-17T14:00:00 – 2025-09-17T17:00:00

Vous passez peut-être devant chaque jour… mais savez-vous ce qu’on y fait ?

Le mercredi 17 septembre, lors d’une journée Portes ouvertes, découvrez les missions de la Banque de France en région.

Lors de différents stands et ateliers :

– Monnaie et billets

– Services aux particuliers et aux entreprises

– Éducation financière et budgétaire

et d’échanges avec celles et ceux qui font vivre cette institution au quotidien.

Banque de France de NIORT 91 rue de la gare 79000 NIORT Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

