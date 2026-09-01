Journées portes ouvertes à la Brasserie* Ducyk B.P.6 Jenlain

Informations pratiques

Jenlain

Journées portes ouvertes à la Brasserie* Ducyk

B.P.6 113 Route nationale Jenlain Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Entrez dans les coulisses de la Brasserie* et laissez nos équipes vous partager plus d’un siècle de savoir-faire entre visites, rencontres, animations et dégustations.

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B.P.6 113 Route nationale Jenlain 59144 Nord Hauts-de-France +33 3 27 49 70 03 contact@duyck.com

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English :

Take a behind-the-scenes tour of the brewery* and let our teams share with you over a century of expertise through tours, meet-and-greets, activities, and tastings.

L’événement Journées portes ouvertes à la Brasserie* Ducyk Jenlain a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de l’Avesnois