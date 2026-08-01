Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Rémy

Journées portes ouvertes à la Ferme des Dahlias

Les Vaupilois La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Cette journée permettra de découvrir cette ferme d’animation, les animaux, les ateliers pédagogiques, les actions de médiation animale ainsi que les projets autour de la biodiversité, de l’accessibilité et de l’éducation à l’environnement.

Entrée gratuite. .

Les Vaupilois La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 40 62 69

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English :

L’événement Journées portes ouvertes à la Ferme des Dahlias La Chapelle-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Perche Sarthois