Journées portes ouvertes à la Ferme Equestre du Berger Lieu-dit Vesvres Saint-Seine dimanche 14 septembre 2025.

Lieu-dit Vesvres 2500 route de Cronat Saint-Seine Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

Journée portes ouvertes

De 14h à 19h, 2500 route de Cronat.

Visite des installations, balades en calèche, démonstrations, baptêmes à cheval, parcours montés en terrain varié.

Buvette et crêpes. Entrée libre. Infos au 06 76 92 10 77. .

Lieu-dit Vesvres 2500 route de Cronat Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 10 77

