Journées portes ouvertes à la Ferme Equestre du Berger Lieu-dit Vesvres Saint-Seine

Journées portes ouvertes à la Ferme Equestre du Berger
Lieu-dit Vesvres 2500 route de Cronat Saint-Seine Nièvre
Gratuit
Gratuit
Gratuit
14 septembre 2025, 14:00:00
19:00:00
2025-09-14
Journée portes ouvertes
De 14h à 19h, 2500 route de Cronat.
Visite des installations, balades en calèche, démonstrations, baptêmes à cheval, parcours montés en terrain varié.
Buvette et crêpes. Entrée libre. Infos au 06 76 92 10 77. .
+33 6 76 92 10 77
