Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz GAEC Menigoz Saint-Bresson

Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz

GAEC Menigoz 222 Lieu-dit Les Granges du Bois Saint-Bresson Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Visites gratuites (élevage, fromagerie), dégustation de produits, animations pour petits et grands.

Nouveautés robot de traite, installations fromagerie, distributeur automatique de lait, et clôtures virtuelles.

Restauration sur place.

Concert des Wild Rabbit le samedi à 19h. .

GAEC Menigoz 222 Lieu-dit Les Granges du Bois Saint-Bresson 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 00 21 fromagerie.menigoz@gmail.com

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English : Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz

L’événement Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz Saint-Bresson a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)