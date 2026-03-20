Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz GAEC Menigoz Saint-Bresson
Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz GAEC Menigoz Saint-Bresson samedi 18 avril 2026.
Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz
GAEC Menigoz 222 Lieu-dit Les Granges du Bois Saint-Bresson Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Visites gratuites (élevage, fromagerie), dégustation de produits, animations pour petits et grands.
Nouveautés robot de traite, installations fromagerie, distributeur automatique de lait, et clôtures virtuelles.
Restauration sur place.
Concert des Wild Rabbit le samedi à 19h. .
GAEC Menigoz 222 Lieu-dit Les Granges du Bois Saint-Bresson 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 00 21 fromagerie.menigoz@gmail.com
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English : Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz
L’événement Journées portes ouvertes à la Fromagerie Menigoz Saint-Bresson a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)