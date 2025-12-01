Journées Portes Ouvertes à la Grange aux Associations de Cormontreuil Rue Simon Dauphinot Cormontreuil
Journées Portes Ouvertes à la Grange aux Associations de Cormontreuil samedi 31 janvier 2026.
Rue Simon Dauphinot La Grange aux Associations Cormontreuil Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-01-31
Tout public
La Grange aux associations ouvre ses portes le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février 2026.
Les visiteurs pourront découvrir des oeuvres picturales et des vitraux réalisées par les adhérents des trois associations Aquarelle en Champagne, Art Pictural en Champagne et Les Sentiers de l’Art.
Ce sera aussi l’occasion d échanger avec les artistes ainsi que de découvrir différentes techniques artistiques grâce à des démonstrations réalisées dans les ateliers. .
Rue Simon Dauphinot La Grange aux Associations Cormontreuil 51350 Marne Grand Est
