Journées Portes Ouvertes à la Grange aux Associations de Cormontreuil Rue Simon Dauphinot Cormontreuil

Journées Portes Ouvertes à la Grange aux Associations de Cormontreuil

Rue Simon Dauphinot La Grange aux Associations Cormontreuil Marne

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-01-31

Tout public

La Grange aux associations ouvre ses portes le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février 2026.

Les visiteurs pourront découvrir des oeuvres picturales et des vitraux réalisées par les adhérents des trois associations Aquarelle en Champagne, Art Pictural en Champagne et Les Sentiers de l’Art.

Ce sera aussi l’occasion d échanger avec les artistes ainsi que de découvrir différentes techniques artistiques grâce à des démonstrations réalisées dans les ateliers. .

