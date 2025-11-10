Journées portes ouvertes à la Pagode de Chanteloup Amboise

Journées portes ouvertes à la Pagode de Chanteloup

Le lundi 10 novembre 2025 de 10h à 18h, la Pagode de Chanteloup organise une journée portes ouvertes à l’occasion de laquelle les articles seconde main de la boutique sont bradés.

Pour clôturer la saison 2025, la Pagode de Chanteloup organise une braderie le lundi 10 novembre.

Pour l’occasion, les articles seconde main de la boutique sont bradés vaisselle, librairie, objets de décoration, jeux (échecs, puzzles), objets d’Asie, bijoux, sacs et vêtements.

Entrée gratuite dans le parc.

Restauration sur place.

À noter L’accès au monument et au musée sera fermé. 0 .

English : Open days at the Chanteloup Pagoda

On Monday, 10 November 2025, from 10 a.m. to 6 p.m., the Chanteloup Pagoda is holding an open day during which second-hand items from the shop will be sold at bargain prices.

German :

Am Montag, dem 10. November 2025, veranstaltet die Pagode von Chanteloup von 10.00 bis 18.00 Uhr einen Tag der offenen Tür, an dem die Second-Hand-Artikel der Boutique verkauft werden.

Italiano :

Lunedì 10 novembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00, la Pagode de Chanteloup organizza una giornata di porte aperte per vendere gli articoli di seconda mano della boutique.

Espanol : Jornadas de puertas abiertas en la Pagoda de Chanteloup

El lunes 10 de noviembre de 2025, de 10:00 a 18:00, la Pagoda de Chanteloup organiza una jornada de puertas abiertas en la que se venderán a precios reducidos los artículos de segunda mano de la tienda.

