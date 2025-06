Journées Portes Ouvertes à l’aéroclub de bellegarde Limoges Limoges 28 juin 2025 10:30

L’Aéroclub Limoges Bellegarde ouvre ses portes le samedi 28 juin 2025 de 10h30 à 18h à l’aéroport de Limoges-Bellegarde (entrée gratuite). Au programme expositions d’aéronefs (dont un avion de chasse PC21), baptêmes de l’air, visites, animations enfants, rencontres avec pilotes et instructeurs. Découvrez le monde de l’aviation, les métiers liés au pilotage et profitez d’une ambiance festive avec restauration sur place (burger limousin, crêpes, glaces, buvette). Une belle occasion de prendre de la hauteur et de partager une passion ! .

Aeroport de Bellegarde

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 13 48 contact@aclimogesbellegarde.fr

