Journées portes ouvertes à l’aéroclub des grèves du Mont-Saint-Michel Aéroclub des grèves et du Mont-Saint-Michel Le Val-Saint-Père 28 juin 2025 07:00

Manche

Journées portes ouvertes à l’aéroclub des grèves du Mont-Saint-Michel Aéroclub des grèves et du Mont-Saint-Michel 55 Bouille Le Val-Saint-Père Manche

Début : Samedi Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Au programme vols d’initiation, simulateur de vol, vols découvertes.

ULM, avions, autogires, parachutisme, baptêmes ballon captif.

Restauration sur place Entrée gratuite.

Aéroclub des grèves et du Mont-Saint-Michel 55 Bouille

Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 02 91

English : Journées portes ouvertes à l’aéroclub des grèves du Mont-Saint-Michel

On the program: introductory flights, flight simulator, discovery flights.

ULM, airplanes, gyrocopters, parachuting, tethered balloon baptisms.

Catering on site Free admission.

German :

Auf dem Programm stehen: Einführungsflüge, Flugsimulator, Entdeckungsflüge.

Ultraleichtflugzeuge, Flugzeuge, Gyrocopter, Fallschirmspringen, Fesselballontaufen.

Verpflegung vor Ort Eintritt frei.

Italiano :

In programma: voli introduttivi, simulatore di volo, voli di scoperta.

Microleggeri, aerei, autogiri, paracadutismo, battesimi in mongolfiera.

Ristorazione in loco Ingresso libero.

Espanol :

En el programa: vuelos de iniciación, simulador de vuelo, vuelos de descubrimiento.

Ultraligeros, aviones, autogiros, paracaidismo, bautismos en globo cautivo.

Restauración in situ Entrada gratuita.

L’événement Journées portes ouvertes à l’aéroclub des grèves du Mont-Saint-Michel Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2025-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts