Journées Portes Ouvertes à l’Agence Spatiale Européenne, Siège de l’Agence spatiale européenne, Paris

Informations pratiques

Journées Portes Ouvertes à l’Agence Spatiale Européenne 19 et 20 septembre Siège de l’Agence spatiale européenne Paris

L’inscription est obligatoire pour les conférences et les simulations du Conseil de l’ESA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

3, 2, 1… Top pour les inscriptions aux Journées Portes Ouvertes !

Les équipes du siège de l’ESA à Paris ont préparé un programme riche et varié pour la seconde édition des Journées Portes Ouvertes de l’ESA, qui se tiendront les 19 et 20 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Installé dans le 15ᵉ arrondissement de Paris depuis 1976 et entièrement rénové en 2023, le siège de l’ESA ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. Cette visite sera l’occasion de découvrir un lieu emblématique de la coopération spatiale européenne, où sont préparés et coordonnés de nombreux projets et missions.

Au programme : des conférences animées par des spécialistes du secteur spatial, une rencontre avec une astronaute de l’ESA, une simulation du Conseil de l’ESA pour comprendre comment les États membres prennent les grandes décisions de l’Agence, une exposition de maquettes de satellites, sondes et lanceurs présentée par des experts, ainsi qu’un stand RH pour découvrir les opportunités de carrière au sein de l’ESA. L’Astrolabe, l’espace de culture scientifique du siège de l’ESA, ainsi que la boutique ESA, seront également accessibles pendant les deux journées de l’événement.

Siège de l’Agence spatiale européenne 8-10 rue Mario-Nikis 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France https://www.esa.int/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/3_2_1_Top_pour_les_inscriptions_aux_Journees_Portes_Ouvertes »}]

3, 2, 1… Top pour les inscriptions aux Journées Portes Ouvertes !

©ESA