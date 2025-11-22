Journées portes ouvertes à l’atelier En Vie Verre l’Art Soultz-Haut-Rhin
7 rue de l’Industrie Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Journée portes ouvertes au nouvel atelier En Vie Verre l’Art (fabrication de vitraux objets de décoration).
Journées portes ouverts dans le tout nouvel atelier En vie verre l’Art . Fabrication de vitraux , objets de décorations, démonstrations, présentation des stages…
Atelier n°4, à l’arrière de la pépinière d’entreprises. 0 .
7 rue de l’Industrie Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 85 47 95
English :
Open house at the new En Vie Verre l’Art workshop (stained-glass decorative objects).
German :
Tag der offenen Tür im neuen Atelier En Vie Verre l’Art (Herstellung von Glasmalereien, Dekorationsobjekten).
Italiano :
Giornata di apertura del nuovo laboratorio En Vie Verre l’Art (realizzazione di oggetti decorativi in vetro colorato).
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en el nuevo taller En Vie Verre l’Art (fabricación de objetos decorativos de vidrieras).
