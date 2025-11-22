Journées portes ouvertes à l’atelier En Vie Verre l’Art

7 rue de l’Industrie Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Journée portes ouvertes au nouvel atelier En Vie Verre l’Art (fabrication de vitraux objets de décoration).

Journées portes ouverts dans le tout nouvel atelier En vie verre l’Art . Fabrication de vitraux , objets de décorations, démonstrations, présentation des stages…

Atelier n°4, à l’arrière de la pépinière d’entreprises. 0 .

7 rue de l’Industrie Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 85 47 95

English :

Open house at the new En Vie Verre l’Art workshop (stained-glass decorative objects).

German :

Tag der offenen Tür im neuen Atelier En Vie Verre l’Art (Herstellung von Glasmalereien, Dekorationsobjekten).

Italiano :

Giornata di apertura del nuovo laboratorio En Vie Verre l’Art (realizzazione di oggetti decorativi in vetro colorato).

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el nuevo taller En Vie Verre l’Art (fabricación de objetos decorativos de vidrieras).

L’événement Journées portes ouvertes à l’atelier En Vie Verre l’Art Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller