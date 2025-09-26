Journées portes ouvertes à l’atelier | Le Loft se garer place du Port, remonter la rue du Port et à droite impasse des jardins, 1ère à gauche Le Loft Bourg-Charente

Journées portes ouvertes à l’atelier | Le Loft se garer place du Port, remonter la rue du Port et à droite impasse des jardins, 1ère à gauche Le Loft Bourg-Charente vendredi 26 septembre 2025.

se garer place du Port, remonter la rue du Port et à droite impasse des jardins, 1ère à gauche Le Loft Impasse des jardins Bourg-Charente Charente

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-26

Chers Amis,

J’ouvre mon atelier de Bourg Charente Le Loft les vendredi 26 et samedi 27 septembre de 14h à 19h et sur rendez-vous.

English :

Dear Friends,

I’m opening my Bourg Charente studio « Le Loft » on Friday September 26 and Saturday September 27, from 2pm to 7pm and by appointment.

German :

Liebe Freundinnen und Freunde!

Ich öffne mein Atelier in Bourg Charente « Le Loft » am Freitag, den 26. und Samstag, den 27. September von 14:00 bis 19:00 Uhr und nach Vereinbarung.

Italiano :

Cari amici,

Aprirò il mio studio a Bourg Charente « Le Loft » venerdì 26 e sabato 27 settembre dalle 14.00 alle 19.00 e su appuntamento.

Espanol :

Queridos amigos

Voy a abrir mi estudio en Bourg Charente « Le Loft » el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre de 14:00 a 19:00 y con cita previa.

