Journées portes ouvertes, Agrocampus, Chemin des canaux, Rodilhan (30), Rodilhan

Journées portes ouvertes Vendredi 10 avril, 17h00 Agrocampus, Chemin des canaux, Rodilhan (30) Gard

Sur un domaine de plus de 70 hectares, l’AgroCampus Nîmes Rodilhan Marie Durand est une unité de formation qui regroupe un Lycée, un Centre de Formation d’Apprentis (CFA), un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) et une Exploitation agricole.

Portes Ouvertes de 17h à 20h : Vendredi 10 avril

L’AgroCampus Nîmes-Rodilhan Marie Durand ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses formations et rencontrer ses équipes !

Une ambiance conviviale autour de notre exploitation agricole qui accueille plusieurs évènements.

Plus d’informations sur https://epl.nimes.educagri.fr/

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES PLANTES AROMATIQUES & POTAGÈRES : Vendredi 10 avril

Des anciens élèves et des producteurs proposent à la vente des produits locaux. Découvrez et savourez les trésors du terroir local dans une ambiance chaleureuse et festive. Revente de plantes potagères, aromatiques.

Sur le site AgroCampus Nîmes-Rodilhan Marie Durand